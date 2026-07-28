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Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" проведет решающий матч с "КуПС"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июля 2026 09:35
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Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" проведет решающий матч с "КуПС"

Футбольный клуб "Сабах" сегодня проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против финского КуПС.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится в городе Куопио и начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Первый матч команд, прошедший в Баку, завершился победой "Сабаха" со счетом 1:0. Для выхода в следующий раунд азербайджанскому клубу достаточно не проиграть в ответной встрече.

Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде встретится с сильнейшим в паре "Орхус" - "Лех". Первый матч этих команд в Дании завершился победой польского клуба со счетом 4:1.

İdman.Biz
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