28 Июля 2026
RU

АФФА провела онлайн-обучение для тренеров

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июля 2026 12:21
28
АФФА провела онлайн-обучение для тренеров

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) провела онлайн-семинар для тренеров и других специалистов, работающих в сфере футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, занятие на тему "Оценка физической подготовленности с помощью тестов" состоялось в рамках серии вебинаров. В нем приняли участие около 40 тренеров по физической подготовке, учителей физкультуры и представителей академий.

Вебинар провел эксперт Департамента развития футбола АФФА по физической подготовке Турджай Ахмедов. Он рассказал о целях тестирования, правильном выборе и применении тестов, а также использовании полученных результатов в тренировочном процессе.

Участникам представили методы оценки скорости, выносливости, взрывной силы, ловкости, координации и антропометрических показателей. Особое внимание уделили подбору тестов для разных возрастных групп, проведению измерений по единым протоколам, а также надежности и точности результатов.

Было отмечено, что тесты должны соответствовать возрасту и этапу физического развития футболиста. Полученные данные следует использовать не только для сбора статистики, но и для отслеживания прогресса игроков и совершенствования тренировочных программ.

В практической части участники разобрали различные ситуации и выполнили задания по выбору тестов для разных возрастных групп. В завершение специалисты получили ответы на свои вопросы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ханкенди" подписал бывшего вратаря "Сабаила"
13:22
Азербайджанский футбол

"Ханкенди" подписал бывшего вратаря "Сабаила"

Контракт Вусала Шабанова рассчитан до конца сезона
Экс-футболист ЦСКА (София) не считает "Карабах" сильным
11:35
Азербайджанский футбол

Экс-футболист ЦСКА (София) не считает "Карабах" сильным

Георги Георгиев уверен в победе болгарского клуба в ответном матче

Бывший футболист "Карабаха" перешел в бельгийский клуб
10:52
Азербайджанский футбол

Бывший футболист "Карабаха" перешел в бельгийский клуб

Эммануэль Аддаи подписал контракт с OH Leuven до лета 2029 года

Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" проведет решающий матч с "КуПС"
09:35
Азербайджанский футбол

Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" проведет решающий матч с "КуПС"

Азербайджанский футбольный клуб сыграет в Финляндии
"Туран Товуз" сыграл вничью с турецким клубом
27 Июля 20:29
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" сыграл вничью с турецким клубом - ОБНОВЛЕНО

Команда Курбана Бердыева провела второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции

"Имишли" объявил о трансфере футболиста из Кот-д'Ивуара
27 Июля 20:14
Азербайджанский футбол

"Имишли" объявил о трансфере футболиста из Кот-д'Ивуара

19-летний полузащитник подписал контракт по схеме "2+1"

Самое читаемое

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом