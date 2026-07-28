АФФА провела онлайн-обучение для тренеров

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) провела онлайн-семинар для тренеров и других специалистов, работающих в сфере футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, занятие на тему "Оценка физической подготовленности с помощью тестов" состоялось в рамках серии вебинаров. В нем приняли участие около 40 тренеров по физической подготовке, учителей физкультуры и представителей академий.

Вебинар провел эксперт Департамента развития футбола АФФА по физической подготовке Турджай Ахмедов. Он рассказал о целях тестирования, правильном выборе и применении тестов, а также использовании полученных результатов в тренировочном процессе.

Участникам представили методы оценки скорости, выносливости, взрывной силы, ловкости, координации и антропометрических показателей. Особое внимание уделили подбору тестов для разных возрастных групп, проведению измерений по единым протоколам, а также надежности и точности результатов.

Было отмечено, что тесты должны соответствовать возрасту и этапу физического развития футболиста. Полученные данные следует использовать не только для сбора статистики, но и для отслеживания прогресса игроков и совершенствования тренировочных программ.

В практической части участники разобрали различные ситуации и выполнили задания по выбору тестов для разных возрастных групп. В завершение специалисты получили ответы на свои вопросы.