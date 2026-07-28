"Ханкенди" подписал бывшего вратаря "Сабаила"

Футбольный клуб "Ханкенди" продолжает комплектование состава на новый сезон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, команда подписала контракт с голкипером Вусалом Шабановым до конца сезона.

Последним клубом футболиста был "Сабаил".