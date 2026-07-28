Эльхан Самедов может встретиться с Дарко Рамовшем в Сербии

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхан Самедов может провести встречу в Сербии с генеральным секретарем объединения клубов Суперлиги и Первой лиги страны Дарко Рамовшем.

"С учетом должности гостя основными темами обсуждения стали местные футбольные лиги, организация соревнований, структура, интерес болельщиков и инфраструктура. Одним из примечательных моментов стали слова Дарко Рамовша о том, что некоторые сербские клубы существуют исключительно за счет продажи футболистов в Европу.

Рамовш также положительно высказался об азербайджанском футболе. Он подчеркнул, что выступления таких клубов, как "Карабах", "Сабах" и "Зиря", на международной арене неслучайны, и выразил уверенность, что их число увеличится", - цитирует техническо-спортивного директора ПФЛ Эльгиза Аббасова report.az.

Представитель ПФЛ добавил, что во время визита Рамовша в Азербайджан стороны обсудили сотрудничество и перспективы отношений между футбольными лигами двух стран.

"Дарко Рамовш пожелал успехов азербайджанскому футболу. Также было отмечено, что подобные встречи в дальнейшем могут пройти и в Сербии", - сказал Аббасов.

Рамовш посетил Азербайджан и стал гостем ПФЛ. Эльхан Самедов четырьмя днями ранее был переизбран президентом организации на Общем собрании ПФЛ.