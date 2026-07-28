Вальдас Дамбраускас: "Считаю, что в первом тайме КуПС выглядел лучше"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал победу над финским КуПС (2:0) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч бакинский клуб победил со счетом 3:0 и вышел в следующий этап, сообщает İdman.Biz.

"Прежде всего хочу поздравить свою команду, наших болельщиков, руководство клуба и всю футбольную общественность Азербайджана. Мы добились исторического результата, гарантировав себе участие в общем этапе еврокубков. Очень горжусь тем, что нам удалось сделать это после такого тяжелого противостояния.

Хочу также поздравить болельщиков КуПС — они вправе гордиться своей командой. После первого матча им было непросто. Хотя мы победили со счетом 1:0 и имели большое преимущество, которым не воспользовались, соперник не запаниковал и отлично подготовился к ответной игре. Считаю, что в первом тайме КуПС выглядел лучше. К счастью для нас, мы не пропустили, а после перерыва внесли необходимые коррективы.

Я очень доволен своими футболистами. Они внимательно выполнили все установки, и во втором тайме мы стали действовать намного увереннее, а после первого гола полностью завладели инициативой. Это было хорошее двухматчевое противостояние, и теперь мы идем дальше. Желаю КуПС удачи в чемпионате Финляндии и Лиге Европы. А мы уже возвращаемся в Азербайджан и начинаем готовиться к следующему матчу Лиги чемпионов", — заявил Дамбраускас.

Наставник "Сабаха" также объяснил, почему команда не стала менять игровой план после победы в первой встрече.

"Когда выигрываешь первый матч, особенно имея заметное преимущество, не возникает ощущения, что нужно что-то кардинально менять. Мы хотели продолжать играть в своем стиле и реагировать на действия соперника, ведь именно ему нужно было рисковать. В первом тайме КуПС владел инициативой, активно прессинговал, и нам было непросто показывать свой футбол. К тому же Стив Сольве получил удар по носу, из-за кровотечения несколько минут мы фактически играли вдесятером. Это был очень сложный отрезок, который отнял много сил. После перерыва мы скорректировали игру, стали лучше использовать свободные зоны, действовали эффективнее в атаке и в итоге сумели забить", — сказал Дамбраускас.