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Президент ПФЛ Эльхан Самедов может встретиться с генеральным секретарем Сербской Суперлиги

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июля 2026 00:30
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Президент ПФЛ Эльхан Самедов может встретиться с генеральным секретарем Сербской Суперлиги

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхан Самедов может встретиться с генеральным секретарем Сербской Суперлиги Дарко Рамовшем в ходе визита в Сербию.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом сообщил технико-спортивный директор Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов.

Он рассказал о том, что Дарко Рамовш побывал в гостях у ПФЛ в рамках своего визита в Азербайджан, и раскрыл детали прошедшей встречи:

"Естественно, исходя из должности гостя, основным предметом обсуждения стали местные лиги, организация турниров, структура, интерес болельщиков и инфраструктура. Одним из примечательных моментов стали слова Дарко Рамовша о том, что некоторые клубы в Сербии держатся на плаву исключительно за счет продажи футболистов в Европу. Рамовш также высказал теплые слова в адрес азербайджанского футбола. Подчеркнув, что успешные выступления таких клубов, как "Карабах", "Сабах" и "Зиря", на международной арене не случайны, гость выразил уверенность в том, что число таких команд будет расти", — заявил Аббасов.

Официальный представитель организации добавил, что в ходе встречи обсуждались сотрудничество и перспективы развития отношений между Сербской Суперлигой и Профессиональной футбольной лигой Азербайджана:

"Дарко Рамовш пожелал успехов азербайджанскому футболу. Было подчеркнуто, что подобные встречи в будущем могут состояться и в Сербии".

Отметим, что четыре дня назад на Общем собрании Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхан Самедов был повторно избран на пост президента организации.

İdman.Biz
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