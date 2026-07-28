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Аарон Малуда близок к переходу в "Базель"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Июля 2026 23:18
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Аарон Малуда близок к переходу в "Базель"

Правый вингер азербайджанского клуба "Сабах" Аарон Малуда может продолжить карьеру в швейцарском "Базеле".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe, клубы близки к завершению трансфера 20-летнего французского футболиста.

По имеющейся информации, сумма сделки может составить около €3 млн. При этом официально переход пока не подтвержден.

Малуда перешел в "Сабах" из французского "Лилля" прошлым летом на правах аренды. В январе 2026 года азербайджанский клуб выкупил права на футболиста и заключил с ним полноценный контракт.

İdman.Biz
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