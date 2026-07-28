Аарон Малуда близок к переходу в "Базель"

Правый вингер азербайджанского клуба "Сабах" Аарон Малуда может продолжить карьеру в швейцарском "Базеле".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe, клубы близки к завершению трансфера 20-летнего французского футболиста.

По имеющейся информации, сумма сделки может составить около €3 млн. При этом официально переход пока не подтвержден.

Малуда перешел в "Сабах" из французского "Лилля" прошлым летом на правах аренды. В январе 2026 года азербайджанский клуб выкупил права на футболиста и заключил с ним полноценный контракт.