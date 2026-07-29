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"Сабах" стал четвертым клубом Азербайджана в третьем раунде квалификации ЛЧ – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Обзор
29 Июля 2026 11:26
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"Сабах" стал четвертым клубом Азербайджана в третьем раунде квалификации ЛЧ – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Бакинский футбольный клуб "Сабах" стал четвертым азербайджанским клубом, пробившимся в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, во втором раунде бакинская команда дважды обыграла финский "КуПС" — 1:0 в Масазыре и 2:0 в Куопио.

В третьем квалификационном раунде бакинцы встретятся с победителем противостояния между польским "Лехом" и датским “Орхусом”. Первая игра завершилась победой клуба из Познани со счетом 4:1, а ответный матч пройдет сегодня, 29 июля. Встречи третьего раунда запланированы на 4/5 и 11 августа.

Отметим, что первым азербайджанским клубом, добравшимся до этой стадии Лиги чемпионов, стал "Бакы" в сезоне-2009/10. В домашнем матче против болгарского "Левски" бакинцы сыграли вничью — 0:0, а в ответной встрече в Софии уступили со счетом 0:2 и завершили выступление в турнире.

В сезоне-2012/13 до третьего квалификационного раунда дошел "Нефтчи". В гостях "нефтяники" проиграли израильскому "Хапоэлю Ирони Кирьят-Шмона" со счетом 0:4, а в Баку сыграли вничью - 2:2 и покинул турнир.

Рекордсменом Азербайджана является "Карабах", десять раз выступавший в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Агдамский клуб четырежды преодолевал эту стадию — в сезонах-2017/18, 2022/23, 2024/25 и 2025/26. Еще в шести случаях "Карабах" завершал борьбу в турнире именно в третьем раунде.

Таким образом, выход "Сабаха" стал 13-м случаем участия азербайджанской команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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