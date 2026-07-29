Состоялась жеребьевка турнира "Звезды будущего" - ФОТО

Состоялась жеребьевка футбольного турнира "Звезды будущего", организованного Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) совместно с Бакинской федерацией футбола (БФФ).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, в церемонии приняли участие представители обеих организаций и команд-участниц.

После показа видеоролика об истории турнира перед собравшимися выступили президент БФФ Тахир Сулейманов, бывший главный тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов, руководитель отдела скаутов Технического департамента АФФА Бахтияр Мусаев, представитель Судейского департамента и Судейского комитета АФФА Джейхун Гашимов и координатор "Нефтчи" Ислам Керимов. Они рассказали о значении соревнований для развития юных футболистов.

По итогам жеребьевки были определены пары первого тура.

U15, 1-2 августа:

"Зангезур" - "Марафон";

"Карабах" - "Улдуз";

"Шафа" - "Сумгайыт";

"Сабах" - "Нефтчи";

"Габала" - "Динамо";

"Зиря" - EFA.

U-14, 3-4 августа:

"Габала" - "Ватан";

"Улдуз" - "Карабах";

"Азербайджан гарталлары" - "Достлуг";

"Сумгайыт" - "Сабах";

"Нефтчи" - EFA;

"Хан" - "Зиря".

Турнир стартует 1 августа, все матчи пройдут на стадионе "Баил". Церемонию открытия и центральную встречу первого тура планируется показать в прямом эфире CBC Sport и на YouTube.