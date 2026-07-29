29 Июля 2026
RU

Состоялась жеребьевка турнира "Звезды будущего" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июля 2026 11:56
20
Состоялась жеребьевка турнира "Звезды будущего" - ФОТО

Состоялась жеребьевка футбольного турнира "Звезды будущего", организованного Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) совместно с Бакинской федерацией футбола (БФФ).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, в церемонии приняли участие представители обеих организаций и команд-участниц.

После показа видеоролика об истории турнира перед собравшимися выступили президент БФФ Тахир Сулейманов, бывший главный тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов, руководитель отдела скаутов Технического департамента АФФА Бахтияр Мусаев, представитель Судейского департамента и Судейского комитета АФФА Джейхун Гашимов и координатор "Нефтчи" Ислам Керимов. Они рассказали о значении соревнований для развития юных футболистов.

По итогам жеребьевки были определены пары первого тура.

U15, 1-2 августа:

"Зангезур" - "Марафон";
"Карабах" - "Улдуз";
"Шафа" - "Сумгайыт";
"Сабах" - "Нефтчи";
"Габала" - "Динамо";
"Зиря" - EFA.

U-14, 3-4 августа:

"Габала" - "Ватан";
"Улдуз" - "Карабах";
"Азербайджан гарталлары" - "Достлуг";
"Сумгайыт" - "Сабах";
"Нефтчи" - EFA;
"Хан" - "Зиря".

Турнир стартует 1 августа, все матчи пройдут на стадионе "Баил". Церемонию открытия и центральную встречу первого тура планируется показать в прямом эфире CBC Sport и на YouTube.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Кяпаз" проведет контрольный матч с "Аль-Харайтият"
13:11
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" проведет контрольный матч с "Аль-Харайтият"

Встреча состоится 1 августа на городском стадионе Габалы

Азербайджан сохранил 26-е место в рейтинге УЕФА
12:26
Азербайджанский футбол

Азербайджан сохранил 26-е место в рейтинге УЕФА

Победа "Сабаха" над "КуПС" увеличила коэффициент страны до 20,687

"Сабах" стал четвертым клубом Азербайджана в третьем раунде квалификации ЛЧ – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:26
Азербайджанский футбол

"Сабах" стал четвертым клубом Азербайджана в третьем раунде квалификации ЛЧ – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Бакинцы повторили достижение "Бакы", "Нефтчи" и "Карабаха"

"Сабах" повторил достижение "Карабаха", "Нефтчи" и "Габалы"
01:06
Азербайджанский футбол

"Сабах" повторил достижение "Карабаха", "Нефтчи" и "Габалы"

И стал четвертым азербайджанским футбольным клубом, вышедшим в общий этап еврокубков
Аарон Малуда близок к переходу в "Базель"
28 Июля 23:18
Азербайджанский футбол

Аарон Малуда близок к переходу в "Базель"

Сумма сделки может составить около €3 млн
Вальдас Дамбраускас: "Считаю, что в первом тайме КуПС выглядел лучше"
28 Июля 22:04
Азербайджанский футбол

Вальдас Дамбраускас: "Считаю, что в первом тайме КуПС выглядел лучше"

Наставник "Сабаха" также объяснил, почему команда не стала менять игровой план после победы в первой встрече

Самое читаемое

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича