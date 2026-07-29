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Азербайджан сохранил 26-е место в рейтинге УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июля 2026 12:26
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Азербайджан сохранил 26-е место в рейтинге УЕФА

Азербайджан сохранил 26-е место в рейтинге стран УЕФА после очередных матчей футбольных клубов в еврокубках.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на данные УЕФА, коэффициент страны вырос до 20,687 после победы "Сабаха" над финским "КуПС" со счетом 2:0 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Бакинская команда выиграла обе встречи против финского клуба. Первый матч завершился со счетом 1:0. Ранее "Сабах" дважды обыграл валлийский "Нью-Сейнтс" - 2:0 и 2:1.

В текущем еврокубковом сезоне очки в рейтинг страны также принесли "Карабах" и "Зиря". Агдамский клуб дважды победил исландский "Вестри" со счетом 3:0, а затем сыграл вничью с "ЦСКА (София)" - 0:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

"Зиря" дважды разгромил грузинское "Торпедо" со счетом 3:0 в Лиге конференций УЕФА. В первой встрече следующего раунда команда уступила эстонскому "Пайде" - 0:1.

"Нефтчи" начал выступление в Лиге конференций УЕФА с домашнего поражения от минского "Динамо" - 2:4.

Азербайджан занимает 26-е место с коэффициентом 20,687. На 25-й позиции располагается Израиль с 21,500 балла, а идущая 27-й Словакия набрала 19,500.

Рейтинг возглавляет Англия с коэффициентом 101,852.

İdman.Biz
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