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Рашад Садыхов: "Сделаем все возможное, чтобы пройти дальше"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Июля 2026 15:41
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Рашад Садыхов: "Сделаем все возможное, чтобы пройти дальше"

Главный тренер футбольного клуба "Зиря" Рашад Садыхов поделился ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против эстонского "Пайде".

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил, что команда постарается отыграться после поражения со счетом 0:1 в первой встрече.

"Первый матч мы проиграли со счетом 0:1. Завтра сделаем все возможное, чтобы именно мы прошли в следующий раунд", - сказал Садыхов.

Главный тренер "Зиря" также высоко оценил соперника.

"На этой стадии слабых команд не бывает. "Пайде" - опытная команда, у которой также достаточно опытный главный тренер. Мы не знаем, с каким планом они выйдут на поле. Несмотря на это, наша главная цель - показать свою игру", - добавил специалист.

Ответный матч между "Зиря" и "Пайде" состоится 30 июля на городском стадионе Сумгайыта и начнется в 20:00. В первой встрече эстонская команда победила со счетом 1:0.

İdman.Biz
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