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Премьер-министр Великобритании призвал Инфантино уйти в отставку

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 07:32
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Премьер-министр Великобритании призвал Инфантино уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем считает, что президент ФИФА Джанни Инфантино должен уйти в отставку после того, как футбольные конфедерации выступили против продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Как сообщает İdman.Biz, ранее стало известно, что Европейский парламент намерен пригласить президента ФИФА на слушания в связи с планом продажи части прав на некоторые турниры частным инвесторам.

"Это было невероятное предложение. Уже сама мысль о том, что такой план вообще мог быть выдвинут, на мой взгляд, свидетельствует о том, что президент ФИФА - не тот человек, который должен руководить организацией", - приводит The Telegraph слова Бернема.

Напомним, что 30 июля УЕФА заявила о готовности бойкотировать турниры, финансируемые ФИФА, в случае продажи прав частным инвесторам. В тот же день КОНКАКАФ отвергла предложенную ФИФА инициативу. 31 июля Азиатская конфедерация футбола (AFC) поддержала позицию УЕФА и КОНКАКАФ.

İdman.Biz
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