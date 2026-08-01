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Европарламент намерен вызвать Инфантино на слушания

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 02:10
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Европарламент намерен вызвать Инфантино на слушания

Европейский парламент намерен пригласить президента ФИФА Джанни Инфантино на слушания в связи с планом продажи части прав на турниры частным инвесторам, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Euronews.

Согласно источнику, в письме, распространенном среди депутатов Европарламента, содержится призыв к Инфантино лично ответить на вопросы парламентариев "в духе прозрачности и демократической подотчетности, которые сама ФИФА открыто провозглашает".

В письме, распространенном польским депутатом Европарламента Богданом Здроевским, действия Инфантино на посту президента ФИФА подвергаются прямой критике, а также содержится требование прибыть в Европарламент для предоставления разъяснений.

Напомним, что 30 июля УЕФА заявила о готовности бойкотировать турниры, финансируемые ФИФА, в случае продажи прав частным инвесторам. В тот же день КОНКАКАФ отвергла предложенную ФИФА инициативу. 31 июля Азиатская конфедерация футбола (AFC) поддержала позицию УЕФА и КОНКАКАФ.

İdman.Biz
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