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Трамп заявил, что никогда не обсуждал с Инфантино продажу прав на чемпионат мира

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 00:57
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Трамп заявил, что никогда не обсуждал с Инфантино продажу прав на чемпионат мира

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, обсуждал ли он с президентом ФИФА Джанни Инфантино план продажи доли в правах на чемпионат мира частным инвесторам.

Как сообщает İdman.Biz, ранее в СМИ появилась информация, что основным инвестором может стать фонд, основанный Джошуа Кушнером - младшим братом Джареда Кушнера, супруга дочери Дональда Трампа Иванки.

"Нет. Я никогда не обсуждал это с ним", - заявил Трамп на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде.

Ранее ФИФА представила концепцию проекта по созданию дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. Согласно плану, 25 процентов ее акций предполагается продать частным инвесторам за 4,2 миллиарда долларов. Выплаты национальным федерациям планируется увеличить с 8 до 20 миллионов долларов в следующем четырехлетнем цикле, а в двух последующих до 22 и 24 миллионов долларов соответственно.

Подчеркивается, что для запуска проекта необходимо одобрение большинства национальных федераций, а также Совета ФИФА.

İdman.Biz
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