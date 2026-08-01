Сантьяго Дения возглавил сборную Чехии по футболу

Испанский специалист Сантьяго Дения назначен главным тренером сборной Чехии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии (FAČR), ранее Дения работал в "Атлетико", а также возглавлял юношеские, молодежную (U21) и олимпийскую сборные Испании.

"Я очень рад быть здесь. Я чрезвычайно мотивирован, потому что считаю возможность возглавить сборную Чехии большой честью. У чешского футбола богатая история, и для меня действительно большая честь работать здесь. Я присоединяюсь к амбициозному проекту Футбольной ассоциации Чехии и верю, что вместе мы добьемся успеха. У меня есть только одно желание - как можно скорее приступить к работе", - заявил Дения.