"Ювентус" обыграл "Ниццу" в товарищеском матче

Товарищеский матч между итальянским "Ювентусом" и французской "Ниццей" завершился победой туринского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе тренировочного центра "Ювентуса".

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Полузащитник Дуглас Луис открыл счет на 11-й минуте. На 89-й минуте нападающий Джастин Обоаводу удвоил преимущество "Ювентуса".

Отметим, что в минувшем сезоне "Ювентус" набрал 69 очков в 38 матчах чемпионата Италии и занял шестое место, не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов. "Ницца" в прошлом сезоне чемпионата Франции набрала 32 очка в 34 матчах и финишировала на 16-й позиции.