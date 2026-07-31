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"Ювентус" обыграл "Ниццу" в товарищеском матче

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 23:24
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"Ювентус" обыграл "Ниццу" в товарищеском матче

Товарищеский матч между итальянским "Ювентусом" и французской "Ниццей" завершился победой туринского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе тренировочного центра "Ювентуса".

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Полузащитник Дуглас Луис открыл счет на 11-й минуте. На 89-й минуте нападающий Джастин Обоаводу удвоил преимущество "Ювентуса".

Отметим, что в минувшем сезоне "Ювентус" набрал 69 очков в 38 матчах чемпионата Италии и занял шестое место, не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов. "Ницца" в прошлом сезоне чемпионата Франции набрала 32 очка в 34 матчах и финишировала на 16-й позиции.

İdman.Biz
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