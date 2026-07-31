Джанни Инфантино может лишиться поста президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино может лишиться своего поста.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист Ромен Молина.

По информации источника, большинство руководителей ФИФА недовольны безоговорочной политической поддержкой, которую Инфантино оказывает президенту США Дональду Трампу, а также его стилем управления, при котором ключевые решения принимаются без согласования с другими представителями организации.

Ранее ФИФА представила концепцию проекта по созданию дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. План предусматривает продажу 25 процентов акций частным инвесторам за 4,2 миллиарда долларов. Также предлагается увеличить выплаты национальным федерациям с 8 до 20 миллионов долларов в течение следующего четырехлетнего цикла, а в двух последующих циклах - до 22 и 24 миллионов долларов соответственно.

Подчеркивается, что для запуска проекта необходимо одобрение большинства национальных федераций, а также утверждение Советом ФИФА.