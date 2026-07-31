1 Августа 2026
RU

Джанни Инфантино может лишиться поста президента ФИФА

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 22:52
32
Джанни Инфантино может лишиться поста президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино может лишиться своего поста.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист Ромен Молина.

По информации источника, большинство руководителей ФИФА недовольны безоговорочной политической поддержкой, которую Инфантино оказывает президенту США Дональду Трампу, а также его стилем управления, при котором ключевые решения принимаются без согласования с другими представителями организации.

Ранее ФИФА представила концепцию проекта по созданию дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. План предусматривает продажу 25 процентов акций частным инвесторам за 4,2 миллиарда долларов. Также предлагается увеличить выплаты национальным федерациям с 8 до 20 миллионов долларов в течение следующего четырехлетнего цикла, а в двух последующих циклах - до 22 и 24 миллионов долларов соответственно.

Подчеркивается, что для запуска проекта необходимо одобрение большинства национальных федераций, а также утверждение Советом ФИФА.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Дисквалификация Михайло Мудрика отменена
23:40
Мировой футбол

Дисквалификация Михайло Мудрика отменена

Футбольная ассоциация Англии завершила дисциплинарное разбирательство в отношении игрока "Челси"
"Ювентус" обыграл "Ниццу" в товарищеском матче
23:24
Мировой футбол

"Ювентус" обыграл "Ниццу" в товарищеском матче

Туринцы одержали победу со счетом 2:0

"Тоттенхэм" поборется с "Арсеналом" за Феррана Торреса
22:38
Мировой футбол

"Тоттенхэм" поборется с "Арсеналом" за Феррана Торреса

Лондонские клубы проявляют интерес к нападающему "Барселоны"
Войцех Щенсны высказался о завершении карьеры
21:02
Мировой футбол

Войцех Щенсны высказался о завершении карьеры

Голкипер "Барселоны" признался, что больше не строит долгосрочных планов
Эдди Хау покинул пост главного тренера "Ньюкасла"
20:45
Мировой футбол

Эдди Хау покинул пост главного тренера "Ньюкасла"

Специалист ушел в отставку после почти пяти лет работы с клубом
На "Челси" наложили условный трансферный бан
20:39
Мировой футбол

На "Челси" наложили условный трансферный бан

Лондонский клуб избежал снятия очков, но получил крупный штраф и условный запрет на регистрацию игроков

Самое читаемое

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
29 Июля 10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
29 Июля 20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
29 Июля 07:20
ММА

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Ждем реванша?