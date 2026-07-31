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Эдди Хау покинул пост главного тренера "Ньюкасла"

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 20:45
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Эдди Хау покинул пост главного тренера "Ньюкасла"

Футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" на своем официальном сайте объявил, что Эдди Хау принял решение покинуть пост главного тренера команды, сообщает İdman.Biz.

"Его страсть, преданность и связь с городом, клубом и болельщиками оставались неизменными на протяжении всего времени, проведенного на северо-востоке Англии. Он помог заложить фундамент, который позволит клубу уверенно смотреть в будущее", - говорится в заявлении.

Отметим, что Хау возглавил "Ньюкасл" в ноябре 2021 года. Под руководством 48-летнего специалиста "сороки" дважды квалифицировались в Лигу чемпионов и впервые в истории клуба вышли в плей-офф турнира.

В сезоне-2024/25 "Ньюкасл" под руководством Хау завоевал Кубок английской лиги - первый внутренний трофей клуба за 70 лет.

İdman.Biz
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