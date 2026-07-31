"Реал" поставил Винисиусу ультиматум

Руководство "Реала" поставило нападающему Винисиусу Жуниору ультиматум по поводу продления контракта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, бразильцу дали понять, что он должен либо подписать новое соглашение, либо не рассчитывать на новые предложения от клуба. Если вингер откажется продлевать контракт, руководство "сливочных" может рассмотреть вариант с его продажей.

За развитием ситуации внимательно следит "Арсенал", который ранее уже проявлял интерес к футболисту.

Отметим, что Винисиус выступает за "Реал" с лета 2018 года. За это время он провел 375 матчей во всех турнирах, забил 128 голов и отдал 100 результативных передач. Действующий контракт бразильца с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 140 миллионов евро.