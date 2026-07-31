"Наполи" установил цену на Лукаку

Бельгийский футболист Ромелу Лукаку может покинуть "Наполи" в летнее трансферное окно, сообщает İdman.Biz.

По информации Quotidiano Sportivo, итальянский клуб готов продать 33-летнего нападающего за 10 млн евро (19,6 млн манатов). Неаполитанцы намерены сократить состав и разгрузить зарплатную ведомость.

Контракт Лукаку действует до 30 июня 2027 года. Его годовая зарплата без вычета налогов оценивается в 7,7 млн евро (15,1 млн манатов), поэтому уход бельгийца позволит "Наполи" заметно снизить расходы.

Агент футболиста Федерико Пасторелло исключил возможность того, что Лукаку согласится на роль сменщика Расмуса Хейлунна. Он также не поддержал вариант с продлением контракта и распределением зарплаты на несколько сезонов.

"Ромелу достиг этого уровня благодаря всему, что сделал за свою карьеру. Возможно, время для распределения зарплаты еще не пришло. Он не из тех футболистов, которые остаются там, где в них не нуждаются", - заявил Пасторелло.

Высокие финансовые запросы Лукаку осложняют его переход в другой европейский клуб. Интерес к нападающему приписывают командам из Турции, среди возможных вариантов также называются Саудовская Аравия и MLS.