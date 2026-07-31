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"Арсенал" готов заплатить более €123 млн за Винисиуса

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 08:15
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"Арсенал" готов заплатить более €123 млн за Винисиуса

"Арсенал" согласился оставить за нападающим Винисиусом Жуниором 100% прав на использование собственного изображения в случае перехода из мадридского "Реала", в то время как "сливочные" готовы оставить за игроком 80% этих прав при продлении контракта. Также футболист хочет добиться увеличения бонуса при пролонгации соглашения. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает The Article на странице в социальной сети X.

По информации источника, если "Арсенал" получит поддержку от агентства Винисиуса, лондонский клуб будет готов предложить "Реалу" более £ 105 млн (€ 123 млн) за трансфер вингера. Однако испанский гранд хочет выручить около £ 137 млн (€ 160 млн) с возможной продажи 26-летнего футболиста.

Винисиус играет за "сливочных" с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

İdman.Biz
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