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"Реал" купил лучшего молодого игрока чемпионата Испании прошлого сезона

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 06:20
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"Реал" купил лучшего молодого игрока чемпионата Испании прошлого сезона

Нападающий "Леванте" Карлос Эспи стал игроком мадридского "Реала".

Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба клуба из испанской Валенсии на своем официальном сайте.

Контракт 21-летнего форварда со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2031 года. В "Леванте" отметили, что трансфер Эспи стал крупнейшей продажей воспитанника академии в истории клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Реал" активировал опцию выкупа футболиста, заплатив за него 25 млн долларов.

В прошлом сезоне Эспи забил 11 голов в 25 матчах Ла Лиги и был признан лучшим молодым игроком чемпионата Испании.

İdman.Biz
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