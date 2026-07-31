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"Интер" объявил о подписании Джона Стоунза

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 01:20
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"Интер" объявил о подписании Джона Стоунза

Защитник сборной Англии по футболу Джон Стоунз перешел в итальянский "Интер" на правах свободного агента. Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано на два сезона.

Стоунзу 32 года, с лета 2016 года он выступал за "Манчестер Сити", который покинул по окончании прошлого сезона в связи с окончанием срока контракта. В составе команды защитник провел 295 матчей в различных турнирах, отметившись 19 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Вместе с клубом игрок шесть раз выиграл чемпионат Англии, трижды - кубок страны и Кубок английской лиги, дважды - Суперкубок Англии, один раз - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. До этого защищал цвета английских "Барнсли" и "Эвертона".

За сборную Англии на счету Стоунза 94 игры. В них он забил 3 гола и 4 раза ассистировал партнерам. Футболист является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, которые проходили в 2021 и 2024 годах, а также бронзовым призером чемпионата мира (2026) и Лиги наций (2019).

В прошлом сезоне "Интер" стал победителем чемпионата и Кубка Италии.

İdman.Biz
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