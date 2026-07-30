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Тармо Кинк: "Мы победили как единое целое" - наставник эстонского клуба ответил на вопрос İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 22:32
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Тармо Кинк: "Мы победили как единое целое" - наставник эстонского клуба ответил на вопрос İDMAN.BİZ

"Мы победили как единое целое. Было очень тяжело. Мы проявили боевой дух, бились и в этой борьбе одержали победу. Наша тактика заключалась именно в этом — нужно сражаться и вести борьбу до самого конца. Мы это и сделали".

Об этом главный тренер "Пайде" Тармо Кинк заявил İdman.Biz, оценивая итоги ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против азербайджанского "Зиря".

Матч завершился со счетом 1:1, и "Пайде" по сумме двух встреч вышел в следующий раунд.

"Далеко не всегда количество атак одной из команд в ходе игры имеет решающее значение. Главное — это результат, и мы его добились. Эмоции переполняют, выход в третий раунд — это огромное достижение для нашего клуба", — отметил он.

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