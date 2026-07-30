Керим Алайбегович перейдет в "Ювентус"

Футболист немецкого "Байера" и сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович продолжит карьеру в итальянском "Ювентусе".

Как сообщает İdman.Biz, об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 18-летний вингер согласовал с туринским клубом условия личного контракта. "Ювентус" также договорился с "Байером" о трансфере игрока.

Журналист Sky Sport Патрик Бергер утверждает, что немецкий клуб получит 33 млн евро, а с учетом бонусов сумма сделки может достичь 40 млн. В то же время Романо оценивает весь трансферный пакет в 35 млн евро.

Интерес к Алайбеговичу также проявлял английский "Челси".