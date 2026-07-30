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"Манчестер Сити" нашел замену Родри в "Лилле"

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 14:08
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"Манчестер Сити" нашел замену Родри в "Лилле"

"Манчестер Сити" выбрал футболиста французского "Лилля" Айюба Буадди в качестве потенциальной замены опорному полузащитнику сборной Испании Родри.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Николо Скиру, 18-летний марокканец близок к переходу в английский клуб. Стороны согласовали личные условия контракта, рассчитанного до лета 2031 года.

По данным СМИ, "Лилль" хочет получить за Буадди 100 млн евро. Действующее соглашение полузащитника с французским клубом рассчитано до лета 2029 года, а портал transfermarkt оценивает его стоимость в 80 млн евро.

Интерес "Манчестер Сити" к марокканцу связывают с возможным уходом Родри. Испанец, согласно источнику, дал согласие на переход в мадридский "Реал".

В минувшем сезоне Буадди провел 42 матча во всех клубных турнирах и отдал одну результативную передачу. На чемпионате мира 2026 года полузащитник сыграл пять встреч за сборную Марокко, не отметившись результативными действиями.

İdman.Biz
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