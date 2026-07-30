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Жерар Мартин о "Реале": "Пусть покупают кого хотят"

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 12:25
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Жерар Мартин о "Реале": "Пусть покупают кого хотят"

Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Мартин заявил, что не следит за трансферной политикой мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cadena SER, 24-летний футболист рассказал об этом в интервью программе El Larguero.

"Если честно, меня не особенно интересует, с кем подписывает контракты "Реал". Я всегда сосредоточен на нашей команде и на том, что зависит от нас. Пусть приобретают тех футболистов, которых хотят, а мы будем конкурировать с ними, как делаем это каждый год", - сказал Мартин.

Защитник также рассказал об отношениях с главным тренером "Барселоны" Ханси Фликом:

"У меня прекрасные отношения с Ханси Фликом. Он оказал мне огромное доверие и поддержал меня. Благодаря ему я поверил в себя и смог улучшить свою игру. Каждый раз, когда он что-то говорит, я внимательно его слушаю".

Мартин подчеркнул, что немецкий специалист играет особую роль в развитии молодых футболистов команды:

"Он для нас как отец. Особенно если учесть, что все мы молоды, поэтому иногда ему приходится брать на себя эту роль".

Футболист добавил, что дебют за сборную Испании остается одной из его главных целей:

"Моя цель - продолжать развиваться в "Барсе", а затем провести первый матч за сборную. Эта цель остается в силе".

İdman.Biz
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