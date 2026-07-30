Бойкот против Лотито: болельщики "Лацио" не покупают абонементы

Болельщики итальянского футбольного клуба "Лацио" массово отказываются продлевать абонементы на новый сезон в знак протеста против президента Клаудио Лотито.

Как сообщает İdman.Biz, на нынешнем этапе кампании продано около двух тысяч сезонных билетов — примерно 7 процентов от прошлогоднего показателя. Год назад, несмотря на непопадание команды в еврокубки, абонементы приобрели 29 918 болельщиков.

Нынешний результат близок к историческому минимуму за время руководства Лотито.

В начале июля десятки тысяч поклонников "Лацио" вышли на улицы Рима. Участники акции потребовали, чтобы президент продал клуб.

В минувшем сезоне римляне заняли девятое место в итальянской Серии А и второй год подряд остались без еврокубков. Сам Лотито считает происходящее кампанией своих противников, которые якобы намерены вынудить его продать "Лацио" значительно дешевле реальной стоимости.