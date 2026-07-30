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Инфантино ответил на критику своего проекта

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 10:26
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Инфантино ответил на критику своего проекта

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал критику в адрес своего плана по продаже части коммерческих прав чемпионата мира частным инвесторам, сообщает İdman.Biz.

Ранее инициативу Инфантино раскритиковали ряд футбольных организаций и представителей спортивного сообщества.

"Прежде всего, это не обязательство, а возможность. Это лишь предложение, которое является частью переговорного процесса", - приводит слова Инфантино RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план, который, по данным СМИ, может принести ему десятки миллионов фунтов стерлингов, а также ведет переговоры с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Кроме того, утверждалось, что глава ФИФА предложил каждой из стран - членов организации финансовую поддержку в размере 40 миллионов долларов при условии одобрения соглашения.

İdman.Biz
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