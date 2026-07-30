30 Июля 2026
RU

Домашняя погоня фаворитов: "Бенфика" и "Динамо" попробуют спастись в ЛЕ

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 09:48
64
Домашняя погоня фаворитов: "Бенфика" и "Динамо" попробуют спастись в ЛЕ

Сегодня состоятся девять ответных матчей второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz, одним из главных событий игрового дня станет встреча "Бенфики" и "Санкт-Галлена". Португальский клуб примет соперника в 23:00 по бакинскому времени после поражения в Швейцарии со счетом 1:2.

Киевскому "Динамо" также предстоит отыгрываться на выезде. Украинская команда встретится с ПАОК в 21:45, уступив в первом матче в Киеве со счетом 2:3.

После ничьей 1:1 "Андерлехт" и "Хаммарбю" продолжат противостояние в Брюсселе. Игра начнется в 22:30. Параллельно "Ференцварош" примет "Твенте", которого победил на выезде со счетом 2:1.

В 21:00 начнутся встречи "Мидтьюлланн" - "Бешикташ", "Пафос" - "Хайдук" и "Градец-Кралове" - "Тромсе". Турецкий, хорватский и чешский клубы выиграли первые матчи. В 20:00 "Маккаби" (Тель-Авив) сыграет с "Шерифом", разгромленным в Молдове со счетом 5:0.

Победители девяти противостояний выйдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Проигравшие продолжат еврокубковый сезон в Лиге конференций.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ (бакинское время):

20:00 — "Маккаби" (Тель-Авив) — "Шериф"
21:00 — "Мидтьюлланн" — "Бешикташ"
21:00 — "Пафос" — "Хайдук"
21:00 — "Градец-Кралове" — "Тромсе"
21:45 — ПАОК — "Динамо" Киев
22:30 — "Андерлехт" — "Хаммарбю"
23:00 — "Бенфика" — "Санкт-Галлен"
22:30 — "Ференцварош" — "Твенте"

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Карим Адейеми: "Я не боюсь ни одного футболиста"
10:54
Мировой футбол

Карим Адейеми: "Я не боюсь ни одного футболиста"

Новичок "Барселоны" готов конкурировать с Ламином Ямалем за место в составе
Бойкот против Лотито: болельщики "Лацио" не покупают абонементы
10:41
Мировой футбол

Бойкот против Лотито: болельщики "Лацио" не покупают абонементы

На старте продаж клуб реализовал лишь около двух тысяч сезонных билетов
Инфантино ответил на критику своего проекта
10:26
Мировой футбол

Инфантино ответил на критику своего проекта

Президент ФИФА заявил, что речь идет не об обязательстве, а лишь о возможности, обсуждаемой в рамках переговоров
Одним защищать, другим спасать: Лига конференций готовит 42 развязки
09:42
Мировой футбол

Одним защищать, другим спасать: Лига конференций готовит 42 развязки

Сегодня состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда
АФК призвала к прозрачности в вопросе инициативы Инфантино
05:13
Мировой футбол

АФК призвала к прозрачности в вопросе инициативы Инфантино

АФК выступила с соответствующим заявлением

Спортивный директор "Баварии": "Тема перехода Олисе в "Реал" закрыта"
03:18
Мировой футбол

Спортивный директор "Баварии": "Тема перехода Олисе в "Реал" закрыта"

Макс Эберль выразил надежду, что слухи о возможном трансфере французского вингера больше не будут появляться

Самое читаемое

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
29 Июля 10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
29 Июля 20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
29 Июля 07:20
ММА

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Ждем реванша?