Домашняя погоня фаворитов: "Бенфика" и "Динамо" попробуют спастись в ЛЕ

Сегодня состоятся девять ответных матчей второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz, одним из главных событий игрового дня станет встреча "Бенфики" и "Санкт-Галлена". Португальский клуб примет соперника в 23:00 по бакинскому времени после поражения в Швейцарии со счетом 1:2.

Киевскому "Динамо" также предстоит отыгрываться на выезде. Украинская команда встретится с ПАОК в 21:45, уступив в первом матче в Киеве со счетом 2:3.

После ничьей 1:1 "Андерлехт" и "Хаммарбю" продолжат противостояние в Брюсселе. Игра начнется в 22:30. Параллельно "Ференцварош" примет "Твенте", которого победил на выезде со счетом 2:1.

В 21:00 начнутся встречи "Мидтьюлланн" - "Бешикташ", "Пафос" - "Хайдук" и "Градец-Кралове" - "Тромсе". Турецкий, хорватский и чешский клубы выиграли первые матчи. В 20:00 "Маккаби" (Тель-Авив) сыграет с "Шерифом", разгромленным в Молдове со счетом 5:0.

Победители девяти противостояний выйдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Проигравшие продолжат еврокубковый сезон в Лиге конференций.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ (бакинское время):

20:00 — "Маккаби" (Тель-Авив) — "Шериф"

21:00 — "Мидтьюлланн" — "Бешикташ"

21:00 — "Пафос" — "Хайдук"

21:00 — "Градец-Кралове" — "Тромсе"

21:45 — ПАОК — "Динамо" Киев

22:30 — "Андерлехт" — "Хаммарбю"

23:00 — "Бенфика" — "Санкт-Галлен"

22:30 — "Ференцварош" — "Твенте"