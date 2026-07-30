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"Арсенал" переключился на форварда "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
30 Июля 2026 00:48
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"Арсенал" переключился на форварда "Барселоны"

Лондонский "Арсенал", не сумев приобрести нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса, продолжает поиски усиления линии атаки.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер "канониров" Микель Артета рассматривает в качестве одного из вариантов форварда "Барселоны" Феррана Торреса. По информации The Touchline, вероятность трансфера будет зависеть от ситуации на трансферном рынке.

При этом "Арсеналу" предстоит выдержать серьезную конкуренцию. Интерес к Феррану Торресу также проявляют мадридский "Атлетико" и "ПСЖ". В свою очередь, "Барселона" намерена сохранить футболиста и планирует предложить ему новый контракт в сентябре. Представители "ПСЖ" ранее связывались с каталонским клубом по поводу возможного трансфера, однако официального предложения пока не последовало.

В сезоне-2025/26 Ферран Торрес забил 16 голов в матчах Ла Лиги. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 26-летнего испанского нападающего составляет 55 миллионов евро.

İdman.Biz
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