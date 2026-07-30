Одним защищать, другим спасать: Лига конференций готовит 42 развязки

Сегодня продолжится программа ответных матчей второго квалификационного раунда футбольной Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, в четверг состоятся 42 встречи. Игровой день начнется в 18:00 по бакинскому времени, а заключительный матч стартует в полночь.

Сразу нескольким известным клубам предстоит исправлять положение после неудач в первых встречах. ФКСБ в 20:00 сыграет на выезде с "Аудой", которой уступил дома со счетом 2:3. "Лудогорец" в 22:00 примет "Хапоэль" (Тель-Авив) после поражения 0:2, а "Хиберниан" в 23:00 постарается отыграть два мяча в противостоянии с "Малишево".

"Аякс", напротив, подходит к ответной игре с комфортным преимуществом. Амстердамцы примут "Войводину" в 22:00, выиграв первый матч со счетом 4:1. В 22:15 "Партизан" встретится с "УНА Штрассен" после победы 4:0.

"Панатинаикос" в 22:30 сыграет с "Пакшем", которого одолел на выезде со счетом 2:1. В 23:00 "Брага" примет "Железничар" (Панчево), имея минимальное преимущество после первой встречи - 1:0.

Семь участников третьего квалификационного раунда определились во вторник и среду. Победители оставшихся противостояний продолжат борьбу в турнире, проигравшие завершат еврокубковый сезон.

Центральные матчи (бакинское время):

20:00 — ФКСБ — "Ауда"

22:00 — "Лудогорец" — "Хапоэль" (Тель-Авив)

22:00 — "Аякс" — "Войводина"

22:15 — "Партизан" — "УНА Штрассен"

22:30 — "Панатинаикос" — "Пакш"

23:00 — "Хиберниан" — "Малишево"

23:00 — "Брага" — "Железничар" (Панчево)