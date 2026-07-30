Ламек Банда две недели не выходит на связь с "Лечче"

Футболист итальянского "Лечче" Ламек Банда около двух недель не выходит на связь с клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, замбиец не явился на медицинское обследование 12 июля, а затем пропустил начавшийся 15 июля сбор команды в Австрии.

Первоначально представители Банды объясняли его задержку проблемами с паспортом и другими бюрократическими вопросами. Однако позднее связь с игроком потеряло и его окружение.

23 июля футболиста сфотографировали вместе с супругой в аэропорту Лусаки, однако после этого сведений о его местонахождении не поступало.

Президент "Лечче" Саверио Стикки Дамиани раскритиковал поведение игрока:

"Какой бы цели он ни пытался добиться, для этого он выбрал худший из возможных способов".

В клубе допускают, что ситуация может быть связана с желанием Банды продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Интерес к 25-летнему вингеру проявляет "Аль-Фатех", однако предложенная итальянцам сумма оказалась слишком низкой.

Контракт футболиста с "Лечче" действует до лета 2027 года.