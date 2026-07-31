"Карабах" встретится с киевским "Динамо" в ЛК

Соперником азербайджанского "Карабаха" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА станет киевское "Динамо".

Как передает İdman.Biz, представитель Агдама продолжит выступление в турнире после поражения от болгарского ЦСКА (София) в серии пенальти (4:5) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

В свою очередь, киевское "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги Европы встречалось с греческим ПАОК. По сумме двух матчей украинский клуб уступил со счетом 2:5, завершил выступление в Лиге Европы и перешел в Лигу конференций.

Таким образом, в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА "Карабах" встретится с киевским "Динамо".

Отметим, что первые матчи этой стадии состоятся 6 августа, ответные - 13 августа.