31 Июля 2026
RU

"Карабах" встретится с киевским "Динамо" в ЛК

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 01:04
33
"Карабах" встретится с киевским "Динамо" в ЛК

Соперником азербайджанского "Карабаха" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА станет киевское "Динамо".

Как передает İdman.Biz, представитель Агдама продолжит выступление в турнире после поражения от болгарского ЦСКА (София) в серии пенальти (4:5) во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

В свою очередь, киевское "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги Европы встречалось с греческим ПАОК. По сумме двух матчей украинский клуб уступил со счетом 2:5, завершил выступление в Лиге Европы и перешел в Лигу конференций.

Таким образом, в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА "Карабах" встретится с киевским "Динамо".

Отметим, что первые матчи этой стадии состоятся 6 августа, ответные - 13 августа.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Интер" объявил о подписании Джона Стоунза
01:20
Мировой футбол

"Интер" объявил о подписании Джона Стоунза

В прошлом сезоне "Интер" стал победителем чемпионата и Кубка Италии
"Ракув" Махира Эмрели разгромил мальтийскую "Валетту"
00:05
Мировой футбол

"Ракув" Махира Эмрели разгромил мальтийскую "Валетту"

Первый матч также завершился победой польской команды
КОНКАКАФ отклонила предложение ФИФА о продаже доли прав на ЧМ
30 Июля 23:58
Мировой футбол

КОНКАКАФ отклонила предложение ФИФА о продаже доли прав на ЧМ

Данное решение было принято по итогам экстренного совещания
"Пафос" Мурада Мамедова обыграл "Хайдук" в дебютном матче азербайджанского футболиста
30 Июля 23:48
Мировой футбол

"Пафос" Мурада Мамедова обыграл "Хайдук" в дебютном матче азербайджанского футболиста

По результатам двух матчей кипрский клуб прошел дальше
Тармо Кинк: "Мы победили как единое целое" - наставник эстонского клуба ответил на вопрос İDMAN.BİZ
30 Июля 22:32
Мировой футбол

Тармо Кинк: "Мы победили как единое целое" - наставник эстонского клуба ответил на вопрос İDMAN.BİZ

Подопечные Тармо Кинка вышли в следующий раунд квалификации ЛК
Азербайджан поддержал бойкот УЕФА против решения ФИФА
30 Июля 20:36
Мировой футбол

Азербайджан поддержал бойкот УЕФА против решения ФИФА

"Некоторые вещи просто слишком важны, чтобы их продавать"

Самое читаемое

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
29 Июля 10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
29 Июля 20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
29 Июля 07:20
ММА

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Ждем реванша?