ФИФА ответила на бойкот УЕФА: "Никто не продает футбол"

ФИФА выступила с официальным заявлением на фоне конфликта вокруг проекта FIFA Forward Enterprise и привлечения частных инвестиций в коммерческую деятельность организации.

Как сообщает İdman.Biz, ФИФА опубликовала разъяснения после того, как УЕФА и все 55 входящих в нее национальных ассоциаций 30 июля единогласно отвергли предложение.

УЕФА объявила, что европейские сборные не будут участвовать в соревнованиях ФИФА, пока проект остается в силе. Конфедерация потребовала полностью отозвать предложение и предоставить обязательные гарантии того, что структура управления ФИФА и ее турниры не будут открыты для частной собственности.

Вслед за УЕФА против проекта FIFA Forward Enterprise выступила КОНКАКАФ.

ФИФА заявила, что услышала замечания конфедераций и продолжит открытые и демократические консультации со всеми национальными ассоциациями.

"Мы уважаем высказанные публично мнения и опасения и вновь подтверждаем свою приверженность открытому и демократическому процессу консультаций. Запланированный нами процесс был нарушен недостоверными сообщениями в СМИ. Мы продолжим консультации, чтобы каждая ассоциация-член могла проголосовать на основании фактов", - говорится в заявлении.

ФИФА подчеркнула, что ни одна отдельная организация не может представлять интересы всех 211 национальных ассоциаций.

"Никто не продает футбол. ФИФА никогда не могла бы рассматривать такую возможность. Каждый имеет право выступить против и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна отдельная организация не может утверждать, что представляет все 211 ассоциаций-членов по всему миру. Каждой ассоциации необходимо предоставить возможность рассмотреть предложение и принять участие в формировании собственного будущего. В этом заключаются демократические принципы ФИФА", - отмечается в заявлении.

Согласно предложению, FIFA Forward Enterprise должна принять на себя коммерческую деятельность ФИФА и операционную работу, связанную с проведением соревнований. При этом дочерняя организация будет постоянно принадлежать ФИФА и находиться под ее контролем.

Предполагается, что созданная новой структурой коммерческая стоимость будет распределяться между всеми 211 национальными ассоциациями для финансирования развития футбола.

Каждая ассоциация должна получить по 20 миллионов долларов в рамках программы FIFA Forward на четырехлетний период с 2027 по 2030 год независимо от своей позиции по проекту.

Кроме того, добровольная программа FIFA Fast Forward предусматривает предоставление каждой национальной ассоциации еще по 20 миллионов долларов в виде единовременного финансирования. Эти средства планируется привлечь за счет внешних инвестиций без передачи инвесторам контроля и изменения структуры управления ФИФА.

"Без поддержки большинства ассоциаций-членов коммерческая деятельность ФИФА останется неизменной. FIFA Forward Enterprise создана не будет", - подчеркнули в организации.

ФИФА добавила, что представленные компоненты проекта являются лишь отправной точкой консультаций. Они могут быть полностью или частично одобрены, отклонены либо изменены.