Антониу Силва близок к переходу в "Борнмут"

Защитник португальской "Бенфики" Антониу Силва близок к продолжению карьеры в Англии, сообщает İdman.Biz.

По информации Footmercato, "Борнмут" достиг соглашения с "Бенфикой" о трансфере 22-летнего футболиста.

Сумма сделки составит 25 миллионов евро, еще пять миллионов евро будут выплачены в виде бонусов. В ближайшее время игрок сборной Португалии пройдет медицинское обследование.

Антониу Силва является воспитанником "Бенфики". Его контракт с лиссабонским клубом должен был истечь через год. На счету защитника 22 матча в составе сборной Португалии.

В прошлом сезоне Силва провел на клубном уровне 41 матч, забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил восемь желтых карточек.