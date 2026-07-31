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Антониу Силва близок к переходу в "Борнмут"

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 19:26
29
Антониу Силва близок к переходу в "Борнмут"

Защитник португальской "Бенфики" Антониу Силва близок к продолжению карьеры в Англии, сообщает İdman.Biz.

По информации Footmercato, "Борнмут" достиг соглашения с "Бенфикой" о трансфере 22-летнего футболиста.

Сумма сделки составит 25 миллионов евро, еще пять миллионов евро будут выплачены в виде бонусов. В ближайшее время игрок сборной Португалии пройдет медицинское обследование.

Антониу Силва является воспитанником "Бенфики". Его контракт с лиссабонским клубом должен был истечь через год. На счету защитника 22 матча в составе сборной Португалии.

В прошлом сезоне Силва провел на клубном уровне 41 матч, забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил восемь желтых карточек.

İdman.Biz
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