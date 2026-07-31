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"Тоттенхэм" поборется с "Арсеналом" за Феррана Торреса

Мировой футбол
Новости
31 Июля 2026 22:38
31
"Тоттенхэм" поборется с "Арсеналом" за Феррана Торреса

После того как нападающий "Борнмута" Эли Крупи отказался от перехода, "Тоттенхэм" переключил внимание на форварда "Барселоны" Феррана Торреса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, интерес к победителю чемпионата мира 2026 года также проявляет "Арсенал", который не смог добиться прогресса в переговорах по подписанию вингера "Реала" Винисиуса Жуниора. Маловероятным считается и трансфер нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса.

Отмечается, что "Барселона" заинтересована в продлении контракта с Торресом. При этом будущее футболиста будет зависеть от его собственного решения.

В прошлом сезоне Торрес провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

İdman.Biz
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