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"Реал" продал Виктора Вальдепеньяса в "Фиорентину"

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 00:26
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"Реал" продал Виктора Вальдепеньяса в "Фиорентину"

Защитник мадридского "Реала" Виктор Вальдепеньяс стал игроком "Фиорентины".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба, 19-летний футболист подписал контракт сроком на пять лет.

По информации СМИ, "Реал" получит за трансфер восемь миллионов евро, а также 50 процентов от суммы последующей продажи игрока. Кроме того, мадридский клуб сохранил за собой право первоочередного выкупа футболиста.

"Я очень счастлив присоединиться к такому великому клубу, как "Фиорентина", - заявил Вальдепеньяс.

Отметим, что защитник перешел в академию "Реала" в 2018 году из системы "Райо Вальекано". Дебют за основную команду "сливочных" состоялся в декабре 2025 года в матче чемпионата Испании против "Алавеса", который завершился победой мадридцев со счетом 2:1.

İdman.Biz
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