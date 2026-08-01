"Спортинг" разгромил "Ноттингем Форест" в товарищеском матче

Товарищеский матч между португальским "Спортингом" и английским "Ноттингем Форест" завершился уверенной победой хозяев.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу португальского клуба.

Нападающий гостей Игор Жезус открыл счет уже на 2-й минуте. На 14-й минуте защитник Гонсалу Инасиу восстановил равновесие. На 61-й минуте полузащитник Исса Думбия вывел "Спортинг" вперед, а спустя четыре минуты нападающий Рафаэл Нел увеличил преимущество своей команды. На 84-й минуте Нел оформил дубль и установил окончательный счет матча.