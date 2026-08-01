ФИФА ускорила рассмотрение вопроса о расширении ЧМ-2030 до 64 команд

ФИФА ускорила процесс рассмотрения вопроса о расширении чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 участников на фоне негативной позиции УЕФА по поводу возможной продажи части прав на турнир частным инвесторам.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал журналист Sky News Роб Харрис, который получил доступ к конфиденциальному документу организации.

"ФИФА рассматривает стратегические последствия возможного расширения чемпионата мира. В этой связи организация намерена привлечь независимое агентство, которое оценит, как увеличение числа участников турнира с 48 до 64 команд, начиная с чемпионата мира 2030 года, может повлиять на привлекательность соревнований и футбольную экосистему.

Исследование должно включать как оценку потенциальных доходов турнира, так и всесторонний анализ возможных последствий для футбольной экосистемы, включая бренды, вещателей, аудиторию, медиакомпании, национальные федерации, конфедерации, лиги, клубы и других участников спортивной индустрии.

Кроме того, анализ должен изучить рыночный спрос и системные последствия такого шага, включая коммерческий потенциал и риск перенасыщения рынка. При необходимости могут быть использованы данные опросов болельщиков и потребителей, однако они не должны стать основной частью исследования, поскольку оно ориентировано на сегмент B2B (взаимодействие между компаниями)", - говорится в документе ФИФА, опубликованном Робом Харрисом в социальной сети X.