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Бывший футболист дортмундской "Боруссии" перешел в "Аякс"

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 09:26
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Бывший футболист дортмундской "Боруссии" перешел в "Аякс"

Амстердамский "Аякс" объявил о переходе полузащитника Юлиана Брандта на правах свободного агента, сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб.

Футболист подписал контракт до лета 2029 года.

Брандт выступал за дортмундскую "Боруссию" с 2019 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 41 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. До этого он защищал цвета "Байера" из Леверкузена. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

Отметим, что в прошлом сезоне "Аякс" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

İdman.Biz
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