Бывший футболист дортмундской "Боруссии" перешел в "Аякс"

Амстердамский "Аякс" объявил о переходе полузащитника Юлиана Брандта на правах свободного агента, сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб.

Футболист подписал контракт до лета 2029 года.

Брандт выступал за дортмундскую "Боруссию" с 2019 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 41 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. До этого он защищал цвета "Байера" из Леверкузена. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

Отметим, что в прошлом сезоне "Аякс" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.