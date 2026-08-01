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КОНКАКАФ может применить санкции к Мексике

Мировой футбол
Новости
1 Августа 2026 09:06
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КОНКАКАФ может применить санкции к Мексике

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) рассматривает возможность применения санкций в отношении Мексики из-за ее позиции по проекту, предложенному Международной федерацией футбола (ФИФА).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Motivaciones Fútbol, ранее КОНКАКАФ открыто поддержала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выступив против идеи ФИФА о продаже части прав на турниры под своей эгидой, включая чемпионат мира, частным инвесторам.

В то же время Федерация футбола Мексики (FMF) заявила, что намерена провести независимый анализ инициативы ФИФА.

İdman.Biz
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