Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Вечер 30 июля оказался неудачным для трех азербайджанских футбольных клубов, хотя формально ни один из них не проиграл свой ответный матч в основное время.

"Зиря" сыграла вничью с эстонским "Пайде" — 1:1 и вылетела с общим счетом 1:2. "Нефтчи" победил минское "Динамо" — 1:0, но после домашнего поражения 2:4 этого оказалось недостаточно. "Карабах" второй раз подряд завершил встречу с софийским ЦСКА без голов, а после 120 минут уступил в серии пенальти — 4:5. Теперь агдамцы продолжат выступление в Лиге конференций, где 6 и 13 августа сыграют с киевским "Динамо".

Получается парадоксальная картина: в трех ответных матчах азербайджанские команды пропустили всего один мяч, но ни одна не добилась необходимого результата.

Значит, искать общую причину только в обороне неправильно. Эти противостояния были проиграны в других компонентах.

Поражение началось еще в первых матчах

Главная параллель заключается в том, что все три клуба крайне неэффективно провели первые встречи.

"Зиря" большую часть выездного матча с "Пайде" сохраняла шансы как минимум на ничью, но пропустила на 87-й минуте и вернулась в Азербайджан с дефицитом в один мяч.

"Карабах" принимал ЦСКА дома, однако не сумел воспользоваться преимуществом своего поля. Нулевая ничья не была катастрофой, но отправила агдамцев в Софию без какого-либо запаса.

Наиболее тяжелую ситуацию создал себе "Нефтчи". Бакинцы уже к девятой минуте вели у минского "Динамо" со счетом 2:0, но затем пропустили четыре безответных мяча. Белорусский клуб забивал на 36-й, 47-й, 57-й и 77-й минутах. То есть "Нефтчи" не просто проиграл домашнюю встречу — он за один час уничтожил почти идеальный старт всего противостояния.

Именно поэтому результаты ответных матчей обманчивы. "Нефтчи" победил, "Зиря" и "Карабах" не проиграли, но исправлять пришлось то, что было упущено неделей ранее.

В еврокубках недостаточно провести один хороший матч из двух. Необходимо управлять всем противостоянием продолжительностью 180, а иногда и 210 минут.

Контроль не превращался в голы

Вторая общая проблема — недостаточная эффективность в штрафной площади.

"Зиря" получила идеальный сценарий ответной встречи. Эрен Айдын открыл счет уже на пятой минуте, и общий результат сравнялся. У команды оставалось почти полтора часа, чтобы забить еще один мяч.

Но преимущество не было развито. На 71-й минуте "Пайде" сравнял счет, после чего хозяевам требовалось уже два гола. Рашад Садыгов после игры заявил, что его команда создала множество моментов, однако не смогла отправить мяч в ворота.

С точки зрения игры "Зиря", возможно, действительно выглядела интереснее соперника. Но в еврокубковой квалификации понятие "заслуживали пройти" практически не имеет ценности. "Пайде" потребовалось значительно меньше возможностей, чтобы забить два важнейших мяча в двух матчах.

"Нефтчи" в Болгарии также быстро открыл счет — Брено Алмейда отличился на 12-й минуте. Бакинцы нанесли 12 ударов против пяти у соперника, но необходимого второго гола так и не добились.

У "Карабаха" проблема оказалась еще очевиднее: команда не забила ЦСКА ни одного мяча за 210 минут футбола. Два полных матча и дополнительное время завершились со счетом 0:0.

Таким образом, в трех ответных встречах продолжительностью в общей сложности 300 минут азербайджанские клубы забили только дважды. Для команд, которым необходимо было отыгрываться или обязательно побеждать, это критически низкая результативность.

Соперники играли не матчи, а противостояния

Третья параллель, возможно, является самой важной.

"Пайде", минское "Динамо" и ЦСКА не выиграли ответные встречи. Однако все три команды прошли дальше.

Это значит, что соперники лучше понимали логику двухматчевого противостояния.

"Пайде" приехал в Азербайджан с минимальным преимуществом. После раннего гола "Зиря" эстонцы не развалились, дождались своего момента, сравняли счет и снова заставили хозяев рисковать.

Минское "Динамо" после домашней по формату, но проведенной в Баку победы 4:2 могло позволить себе проиграть ответный матч в один мяч. Белорусская команда не обязана была выглядеть ярко или владеть инициативой. Ее задачей было сохранить общий перевес — и она ее выполнила.

ЦСКА вообще превратил дуэль с "Карабахом" в максимально закрытое противостояние с минимальным количеством событий. Болгарский клуб пережил 210 минут без голов, довел дело до серии пенальти и выиграл ее.

Иными словами, азербайджанские клубы пытались выиграть отдельные матчи, а их соперники лучше управляли общим счетом двух встреч.

Именно это умение часто отличает опытную еврокубковую команду от просто качественно укомплектованного состава.

Не хватило второго игрового плана

У всех трех представителей Азербайджана возникли проблемы, когда первоначальный сценарий переставал работать.

План "Зиря" сработал почти сразу: быстрый гол, давление, эмоциональный подъем. Но второго гола не последовало. После ответа "Пайде" игра потребовала резкого увеличения темпа и риска, а эффективного нового решения команда не нашла.

"Нефтчи" в первом матче прекрасно выглядел до счета 2:0. Но после первого пропущенного мяча потерял организацию, уверенность и контроль над пространством. Команда не сумела успокоить игру и пережить неудачный отрезок.

"Карабах" столкнулся с организованной и физически сильной обороной ЦСКА. Обычные комбинации не давали результата, однако заметно изменить характер атаки — добавить больше движения в штрафной, агрессии на втором этаже или неожиданности между линиями — не удалось.

Это не означает, что у тренеров вообще не было альтернатив. Проблема в другом: изменения не дали быстрого и заметного эффекта.

В еврокубках часто решает не основной план, а способность в течение встречи перейти к совершенно другой модели: от позиционных атак — к более вертикальной игре, от контроля — к интенсивному давлению, от коротких передач — к активному использованию штрафной площади.

Июльская готовность — фактор, но не оправдание

Азербайджанские клубы традиционно начинают еврокубки до старта национального чемпионата. В это время команды еще набирают форму, интегрируют новичков и восстанавливают игровые связи.

Особенно сильно это отразилось на "Нефтчи", для которого встречи с "Динамо" стали первыми официальными матчами сезона. Белорусский клуб, напротив, находился в соревновательном ритме и перед встречей с бакинцами уже прошел первый квалификационный раунд.

"Зиря" и "Карабах" имели по два матча первого раунда, однако победы с общим счетом 6:0 над кутаисским "Торпедо" и исландским "Вестри" не стали полноценной проверкой. Второй раунд потребовал совершенно другого качества решений и сопротивления.

После встречи в Софии Гурбан Гурбанов прямо признал, что футболисты "Карабаха" еще не были полностью готовы к 120-минутному матчу.

Но объяснять все только календарем нельзя. "Сабах" находился в тех же сезонных условиях, однако дважды обыграл финский КуПС — 1:0 и 2:0 — и прошел в третий раунд Лиги чемпионов.

Следовательно, недостаток игрового ритма имеет значение, но не является универсальным оправданием. Лучше подготовленная структура способна компенсировать июльскую неготовность дисциплиной, интенсивностью и правильным управлением счетом.

Три вылета — три разных диагноза

Наиболее тяжелой выглядит неудача "Нефтчи".

Команда имела преимущество 2:0 дома и за оставшееся время позволила сопернику забить четыре мяча. Победа в ответной встрече несколько смягчила впечатление, но не отменила главного: противостояние было проиграно не из-за случайности, судейства или серии пенальти, а из-за полной потери контроля в первом матче.

Вылет "Зиря" — самый болезненный с точки зрения упущенной возможности. "Пайде" нельзя было считать соперником, заметно превосходившим азербайджанский клуб по составу или индивидуальному классу. Но эстонцы оказались практичнее и лучше использовали немногочисленные возможности.

Ситуация "Карабаха" менее критична. Агдамцы не уступили ЦСКА в игровое время, не пропустили за 210 минут и вылетели только после одного незабитого пенальти. Однако два матча без голов показывают, что обновленная атака пока не функционирует с привычной эффективностью.

Кроме того, слова Гурбана Гурбанова о физической готовности должны настораживать перед встречами с киевским "Динамо". Украинская команда тоже опустилась в Лигу конференций после поражения от ПАОКа с общим счетом 2:5, но это не делает ее удобным соперником.

Главный вывод

Общая причина неудач трех азербайджанских клубов складывается из четырех компонентов:

слабая реализация, неумение управлять общим счетом, отсутствие эффективного запасного плана и недостаточная готовность к июльскому европейскому темпу.

При этом все три противостояния были проходимыми.

"Пайде" не переиграл "Зиря" по всем компонентам. Минское "Динамо" не выглядело непобедимым в ответной встрече. ЦСКА не забил "Карабаху" за 210 минут.

Но в квалификации проходит не команда, которая дольше владеет мячом, создает больше подходов или выглядит симпатичнее. Проходит та, которая лучше использует ключевые эпизоды и точнее понимает, что требуется от нее при конкретном общем счете.

Соперники азербайджанских клубов это понимали лучше.

Именно поэтому они не выиграли ответные матчи — но выиграли противостояния.