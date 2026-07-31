Азербайджан опередил Францию по коэффициенту сезона УЕФА

Азербайджан поднялся на шестое место в таблице коэффициентов стран УЕФА по итогам футбольного еврокубкового сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz, результаты представителей страны принесли Азербайджану 2,625 балла. По этому показателю он опередил Францию и занимает одну из лидирующих позиций в текущем сезоне.

Первое место с 3,750 балла занимает Испания. Италия и Германия набрали по 3,428, Англия - 3,333, Португалия - 3,000 балла. Азербайджан с показателем 2,625 располагается на шестой строчке. Столько же баллов у занимающей седьмое место Латвии, тогда как Франция с 2,571 балла находится на восьмой позиции.

Одна победа и две ничьи азербайджанских клубов в последнюю игровую неделю принесли стране в общей сложности два очка. После деления результата на четыре команды сезонный коэффициент увеличился на 0,500 балла.

Наибольший вклад в нынешний показатель внес "Сабах", заработавший для Азербайджана 1,000 балла. На счету "Карабаха" 0,750, "Зиря" - 0,625, "Нефтчи" - 0,250 балла.

Азербайджан начал еврокубковый сезон с четырьмя командами. Борьбу продолжают "Карабах" и "Сабах", тогда как "Зиря" и "Нефтчи" завершили выступление в Лиге конференций.

Шестое место в таблице сезона практически временное, поскольку большинство представителей Испании, Италии, Германии, Англии и Франции еще не провели свои матчи. Часть нынешних коэффициентов ведущих стран сформирована за счет бонусов за прямое попадание команд в основной этап Лиги чемпионов.

Тем не менее показатель 2,625 балла является самым успешным стартом азербайджанских клубов в еврокубковом сезоне.

В общем рейтинге УЕФА, учитывающем результаты пяти последних сезонов, Азербайджан с 21,187 балла остается на 26-м месте. Словения занимает 24-ю позицию с 22,468 балла, Израиль идет 25-м с 22,125.

Ниже Азербайджана располагаются Словакия и Болгария. Они занимают соответственно 27-е и 28-е места с 19,875 и 19,562 балла.

В индивидуальном клубном рейтинге УЕФА "Карабах" с 35,750 балла находится на 60-й позиции. "Сабах" занимает 193-е место с 8,500, "Зиря" - 217-е с 7,000, "Нефтчи" - 237-е с 6,000 балла.