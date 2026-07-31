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Гурбан Гурбанов: "120 минут на данном этапе — слишком большая нагрузка"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Июля 2026 01:45
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Гурбан Гурбанов: "120 минут на данном этапе — слишком большая нагрузка"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение от болгарского ЦСКА в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказался болгарский клуб — 5:4, сообщает İdman.Biz.

"Прежде всего поздравляю соперника с выходом в следующий раунд. Получился хороший матч. Я уже говорил, что нам противостоит очень сильная команда. Возможно, наши команды находятся примерно на одном уровне, и результат двух встреч это подтвердил.

Особо добавить нечего. Мои футболисты проявили характер, и я доволен тем, с каким настроем они провели матч. Теперь будем готовиться к следующей игре. Конечно, 120 минут на данном этапе подготовки — слишком большая нагрузка. Игроки пока не готовы к таким матчам. Тем не менее встреча получилась интересной, и думаю, болельщики получили удовольствие", — заявил Гурбанов.

Наставник "Карабаха" также объяснил, почему его команда не сумела отличиться.

"Мы играли против очень хорошего соперника, который умеет вести борьбу. В отдельных эпизодах нам не хватило точности. Когда футболисты устают, неизбежно появляются ошибки, в том числе технические. Но для меня главное, что ребята сражались до самого конца. Уверен, со временем мы устраним эти недочеты", — отметил специалист.

Гурбанов также прокомментировал повреждение Саво.

"Как я уже говорил, игроки пока не готовы к нагрузкам в 120 минут. Саво — очень быстрый футболист, а у таких игроков подобные травмы, к сожалению, случаются", — заключил он.

İdman.Biz
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