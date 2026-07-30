"Карабах" может сыграть с "Маккаби" в следующем раунде Лиги Европы

Если азербайджанский "Карабах" обыграет болгарский ЦСКА (София) во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, то в следующем этапе встретится с израильским "Маккаби" (Тель-Авив).

Как передает Report, это стало известно после того, как израильский клуб дважды победил молдавский "Шериф" во втором квалификационном раунде - 5:0 и 1:0.

Таким образом, "Маккаби" по сумме двух матчей одержал уверенную победу со счетом 6:0, вышел в третий квалификационный раунд и теперь ожидает победителя пары ЦСКА - "Карабах".

Отметим, что ответный матч между ЦСКА и "Карабахом" уже начался сегодня в Болгарии. Первая встреча, прошедшая в Баку, завершилась безголевой ничьей.