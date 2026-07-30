Камбэк или вылет: "Нефтчи" сыграет с минским "Динамо" в отборе ЛК

Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, "черно-белые" встретятся с минским "Динамо". Игра пройдет на стадионе "Берое" в болгарском городе Стара-Загора и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Первый матч в Баку завершился победой белорусской команды со счетом 4:2. "Нефтчи" необходимо выиграть с разницей как минимум в два мяча, чтобы продолжить борьбу: такой результат переведет встречу в дополнительное время, а победа с преимуществом в три гола выведет бакинцев в следующий раунд.

Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги конференций встретится с сильнейшим в паре "Железничар" (Панчево, Сербия) — "Брага" (Португалия). Проигравшая команда завершит выступление в еврокубках.