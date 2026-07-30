Вернидуб: "Единственное, чего я хочу, - чтобы мои футболисты сражались как мужчины"

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб заявил, что его команда сделает все возможное в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против минского "Динамо", сообщает İdman.Biz.

Вернидуб признался, что поражение в первом матче стало для команды серьезным психологическим ударом.

"Несмотря на это, я считаю, что мы готовы к этой игре и хотим показать, на что способны", - сказал наставник.

По словам тренера, его команда выйдет на поле и будет бороться до самого конца:

"Я знаю, что соперник тоже готовится к этой встрече. Завтра станет ясно, какой путь нас ждет. Единственное, чего я хочу, - чтобы мои футболисты это осознали и показали на поле, сражаясь как мужчины. Все наши игроки здоровы и находятся в моем распоряжении. Хочу извиниться перед нашими болельщиками за поражение в первом матче. Завтра мы хотим показать игру, достойную "Нефтчи", и продемонстрировать, что всегда стремимся к победе. Я желаю, чтобы наши болельщики были с нами всегда - и в трудные, и в хорошие времена", - добавил Вернидуб.

Напомним, что первая игра в Баку завершилась победой белорусского клуба со счетом 4:2.

Ответный матч состоится 30 июля на стадионе "Берое" в болгарском городе Стара-Загора и начнется в 21:00 по бакинскому времени.