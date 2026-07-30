Эстонский долг команды Садыхова: "Зиря" примет "Пайде"

Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Зиря" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, команда Рашада Садыхова примет эстонский "Пайде" на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте. Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Первый матч завершился победой "Пайде" со счетом 1:0. Эстонский клуб забил единственный мяч на 87-й минуте.

Для перевода противостояния в дополнительное время "Зиря" необходимо победить с разницей в один гол. Выигрыш с преимуществом как минимум в два мяча выведет азербайджанскую команду в следующий раунд. Ничья или поражение завершат ее еврокубковый сезон.

Победитель пары в третьем квалификационном раунде встретится с венским "Рапидом", разгромившим "Санта-Колому" по сумме двух матчей — 9:3.