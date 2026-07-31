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"Коньяспор" заинтересован в покинувшем "Карабах" Аддаи

Азербайджанский футбол
Новости
31 Июля 2026 09:55
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"Коньяспор" заинтересован в покинувшем "Карабах" Аддаи

Ганский футболист Эммануэль Аддаи, покинувший "Карабах" в летнее трансферное окно, попал в сферу интересов "Коньяспора".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на habergo, турецкий клуб включил 24-летнего вингера "Ауд-Хеверле Левен" в число приоритетных кандидатов на усиление состава.

"Коньяспор" перед новым сезоном намерен укрепить линию атаки, уделяя особое внимание позиции крайнего нападающего. При этом о переговорах с бельгийским клубом или предложении по трансферу Аддаи не сообщается.

Футболист перешел из "Карабаха" в "Ауд-Хеверле Левен" летом и подписал контракт до 2029 года. Бельгийский клуб официально объявил о трансфере 27 июля.

За два сезона в составе агдамской команды Аддаи провел 88 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

İdman.Biz
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